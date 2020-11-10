Юрий Покинтелица оказал содействие в организации цикла благотворительных мероприятий с участием одного из российских гуманитарных фондов

В рамках работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, председатель комиссии Юрий Покинтелица оказал содействие в проведении цикла благотворительных мероприятий совместно с благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы» и общероссийской общественной организацией «Офицеры России». Также в мероприятиях приняли участие представители Министерства здравоохранения ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Юрий Покинтелица рассказал, что результатом встреч стала договорённость между фондом и Минздравом о сотрудничестве в сфере оказания гуманитарной помощи, поддержки в оказании медицинской помощи и поддержки в период реабилитации в первую очередь детей, проживающих в Республике.

«За короткий период мы проделали колоссальную работу и много добрых дел. Так, наши коллеги посетили отделение детской кардиохирургии, кардиологии и кардиореабилитации института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака, клинику травматологии и ортопедии для детей Республиканского травматологического центра, Республиканскую детскую клиническую больницу. Представители организации в качестве гуманитарной помощи привезли шовный материал, стерильные комплекты для проведения операций и многое другое.

По просьбе коллег для них была проведена экскурсия в Свято-Иверский монастырь, памятную стелу, возведённую в память о погибших жителях Куйбышевского района города Донецка, мост в Киевском районе города Донецка, на котором в первые дни боевых действий погибли защитники Республики, кадетский корпус имени А. В. Захарченко.

Безусловно, мы намерены и далее продолжать нашу совместную деятельность и благодарим представителей «Справедливая помощь Доктора Лизы» и «Офицеры России» за оказанную помощь и заботу о наших детях», – рассказал парламентарий.

Юрий Покинтелица добавил, что подобные рабочие встречи и совместная деятельность говорят о тесном сотрудничестве законодательной, исполнительной ветвей власти ДНР, а также активной поддержке волонтёрских и общественных организаций как Республики, так и Российской Федерации, на благо наших граждан и общества.