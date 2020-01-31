Юрий Покинтелица окажет гуманитарную помощь детскому ревмо-кардиологическому санаторию

В воскресенье, 2 февраля, депутат Народного Совета ДНР Юрий Покинтелица передаст гуманитарную помощь детскому ревмо-кардиологическому санаторию № 1 «Горизонт», а также окажет содействие в посещении детьми, проживающими в прифронтовых районах Республики, столичного цирка «Космос».

Ревмо-кардиологический санаторий № 1 «Горизонт»

Адрес: г. Донецк, ул. Капитана Ратникова, 3.

Время: 10:30

Цирк «Космос»

Адрес: г. Донецк, Ленинский проспект, 2.

Время: 11:30.