Юрий Покинтелица посетил с рабочим визитом детский дом в Шахтёрске

Во вторник, 26 января, депутат Народного Совета ДНР Юрий Покинтелица совместно с министром труда и социальной политики Ларисой Толстыкиной передал гуманитарную помощь в Шахтёрский детский дом-интернат.

По словам парламентария, в ходе визита они ознакомились с условиями проживания детей в учреждении, посетили трудовые мастерские, в которых ребята старшего возраста учатся шить и готовить.

«Сегодня мы доставили в детский дом холодильник, развивающие игры и мягкие игрушки, и посмотрели, как и чем живут его воспитанники и педагогический коллектив.

Надеюсь, что те развивающие игры, которые мы привезли, будут интересны и полезны для развития детей. Благодарю неравнодушных граждан, благодаря которым мы смогли оказать помощь учреждению», – сказал Юрий Покинтелица.

Со своей стороны Лариса Толстыкина отметила профессионализм педагогического коллектива Шахтёрского детского дома-интерната и его домашнюю атмосферу.