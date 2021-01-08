Юрий Покинтелица поздравил детей из Юнокоммунаровска с новогодними и рождественскими праздниками

Во вторник, 5 января, депутат Народного Совета Юрий Покинтелица передал подарки для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в городе Юнокоммунаровске.

Всего парламентарий доставил более 150 подарочных наборов. В ходе встречи с гражданами депутат поздравил всех присутствующих с наступившими и грядущими праздниками.

«Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, солнечного настроения, мира. И конечно же, от всей души благодарим наших добрых друзей-меценатов за оказанное деткам внимание.

Кроме того, благодарю представителей администрации Юнокоммунаровска за слаженную совместную работу и заботу о жителях города. Безусловно, мы продолжим делать всё необходимое, чтобы люди чувствовали заботу о своих семьях», – отметил Юрий Покинтелица.

Встреча с депутатом прошла в здании городской администрации, куда были приглашены несколько семей с детьми. Оставшиеся подарки будут переданы ребятам представителями администрации.