Юрий Покинтелица поздравил с наступающим Рождеством детей с ограниченными возможностями здоровья

Во вторник, 5 января, в рамках работы Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины, депутат Юрий Покинтелица передал подарки семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Парламентарий посетил семьи в городе Юнокоммунаровске и посёлке Александровке.

«Я очень благодарен всем, кто оказал содействие в приобретении подарков. Благодаря их участию мы в преддверии Рождества смогли вручить одному из ребят мобильный телефон, о котором он давно мечтал, а второму – инвалидное кресло. Кроме того, ещё одной семье подарили пылесос», – рассказал Юрий Покинтелица.

Депутат добавил, что с этими семьями он общается на постоянной основе и ранее одна из них была обеспечена твёрдым бытовым топливом, а второй подарили пылесос.