Юрий Сироватко отчитался о работе Министерства юстиции за 2020 год

Сегодня, 18 марта, в рамках правительственного часа министр юстиции Донецкой Народной Республики Юрий Сироватко представил парламентариям доклад о деятельности ведомства за 2020 год.

«В Министерство юстиции для проведения государственной регистрации нормативных правовых актов в 2020 году поступило 1 050 актов, что на 296 больше, чем в 2019 году. За указанный период была проведена правовая экспертиза 1 001 нормативного правового акта, что на 312 больше, чем за аналогичный период 2019 года, и 91 проекта.

Обеспечено ведение Государственного реестра нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, в который было внесено 4 229 актов.

В Государственную информационную систему нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики было включено 2 869 актов. Внесены изменения в 1 067 актов. Осуществлены учёт и систематизация 1 832 нормативных правовых актов. Общее количество актов, в отношении которых осуществлена систематизация документального фонда, составляет 9 900», – отметил Юрий Сироватко.

Министр юстиции ДНР также отметил, что в 2020 году была проведена стажировка 59 лиц, состоялось 4 квалификационных экзамена для лиц, претендующих на осуществление нотариальной деятельности, по результатам которых 47 человек приобрели статус нотариуса. Кроме того, за 2020 год было выдано 106 сертификатов субъекта риелторской деятельности.

«В целях повышения качества нормотворческой деятельности был проведён правовой анализ на соответствие Конституции Донецкой Народной Республики, законам и иным нормативным правовым актам Донецкой Народной Республики:

– 291 законопроекта Донецкой Народной Республики;

– 37 проектов нормативных правовых актов Главы Донецкой Народной Республики;

– 76 проектов нормативных правовых актов Правительства Донецкой Народной Республики;

– подготовлено 66 юридических заключений по результатам правового анализа проектов нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики», – сообщил министр юстиции.

В ходе доклада отдельное внимание было уделено разработанным и введённым в пользование реестрам.

«В 2020 году в Министерстве юстиции ДНР были запущены следующие реестры: Государственный реестр исполнительных производств; Единый государственный реестр адвокатов Донецкой Народной Республики; Единый республиканский реестр риелторов и субъектов риелторской деятельности; Единый Республиканский реестр нотариального архива Донецкой Народной Республики; Реестр нотариальных сделок; Реестр платежей; Единый Республиканский реестр осуждённых и лиц, содержащихся под стражей», – подчеркнул Юрий Сироватко.

Кроме того, в рамках правительственного часа министр юстиции подвёл итоги работы отделов Единого регистрационного центра.

«По данным статистики за 2020 год было принято 183 191 заявление, выдано 83 142 готовых документа, проведено 84 437 консультаций, выдано 95 000 нотариальных бланков, а также организовано оказание 8 дополнительных услуг.

Осуществлён ряд комплексных мер по снижению социальной напряженности путем повышения общей пропускной способности ЕРЦ Минюста ДНР, ликвидации очередей, повышению качества и количества предоставляемых услуг, в том числе:

– реализована программа по открытию 11 дополнительных подразделений отделов ЕРЦ в городах Донецк, Макеевка и Горловка;

– проведены набор и обучение работников для дополнительных подразделений;

– организовано выездное обслуживание по заявкам граждан;

– внедрено СМС-информирование граждан о готовности документов.

Была организована и работа единой «горячей линии» ЕРЦ Минюста ДНР», – отметил министр юстиции.

Также Юрий Сироватко сообщил об итогах работы в сферах государственной регистрации актов гражданского состояния, государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений), технической инвентаризации, учёта и оценки недвижимого имущества.

«В 2020 году было составлено 51 943 записи акта гражданского состояния, выдано 187 100 свидетельств и 99 547 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.

За указанный период было принято 41 677 заявлений на регистрацию вещных прав на объекты недвижимого имущества, зарегистрированы вещные права в отношении 43 653 объектов недвижимого имущества, выдано 46 643 информационные справки.

Кроме того, было принято 30 014 заявлений на проведение технической инвентаризации, проведено 29 418 технических инвентаризаций недвижимого имущества, изготовлено 29 723 технических паспорта», – подчеркнул министр юстиции.

Далее докладчик озвучил показатели работы судебных приставов за 2020 год.

«За отчётный период подлежало принудительному исполнению 243 248 исполнительных документов, что на 43 864 исполнительных производства больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В результате принятых мер принудительного характера судебными приставами было окончено 130 516 исполнительных производств, что на 44 793 исполнительных производства больше, чем за аналогичный период 2019 года», – уточнил Юрий Сироватко.

Также министр юстиции сообщил, что в 2020 году были внедрены в практику новые виды экспертиз: экспертиза по исследованию металлов и сплавов и железнодорожно-транспортная экспертиза. Последняя проводится только в РЦСЭ МЮ ДНР. Ранее данная экспертиза не проводилась в судебно-экспертных учреждениях Донбасса.

Дополнительно Юрий Сироватко отметил, что за указанный период были приняты документы нотариального делопроизводства и архивы 36 нотариусов и нотариальных контор. Всего на хранении находятся документы нотариального делопроизводства и архивы 302 нотариусов и нотариальных контор.

«Выдано 375 дубликатов документов, снято 78 запрещений по отчуждению имущества, предоставлено в работу 816 наследственных дел для выдачи свидетельств о праве на наследство», – подытожил министр юстиции Юрий Сироватко.