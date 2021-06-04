Закон «О нотариате» приведён в соответствие с Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»

Сегодня, 4 июня, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате».

Разработал и представил проект закона на пленарном заседании депутат Народного Совета Александр Быкадоров.

«Целью законопроекта является приведение Закона «О нотариате» в соответствие с Законом «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». Проект закона предусматривает поступление в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики платы за оказание услуг правового и технического характера нотариусами, работающими в государственной нотариальной конторе и в Республиканском нотариальном архиве», – отметил парламентарий.

Закон «О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате» принят в целом в двух чтениях и вступит в силу после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.