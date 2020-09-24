Законодательно закреплено применение рубля для осуществления расчётов между субъектами хозяйствования

Депутат Народного Совета ДНР Александр Хряков рассказал о разработанном им Законе ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятом Народным Советом 24 сентября.

«Денежная единица Донецкой Народной Республики – российский рубль, и субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности, принимают оплату от физических и юридических лиц за товары, работы и услуги в российских рублях. Закон закрепляет данный факт и исключает из положений Закон ДНР «О налоговой системе» использование национальной денежной единицы Украины, гривны, при получении суммы дохода от реализации добытого полезного ископаемого или минерального сырья», – сообщил депутат.

Александр Хряков добавил, что в Закон ДНР «О налоговой системе» также вносится ряд юридико-технических поправок.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» принят в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.