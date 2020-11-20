Законодательно закреплены полномочия судебных приставов в сфере таможенного регулирования

Депутат Народного Совета Игорь Пашков рассказал о разработанном им Законе ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятом Народным Советом 20 ноября 2020 года.

«Закон «О внесении изменений в Закон ДНР “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» предусматривает замену формулировки «государственный исполнитель», «государственная исполнительная служба» конструкцией «судебный пристав».

Кроме того, Закон предусматривает, что постановление таможенного органа – должностного лица – о наложении административного взыскания за нарушение таможенных правил в виде конфискации передаётся таможенным органом судебному приставу для последующего принудительного исполнения в соответствии с законодательством в сфере исполнительного производства», – сообщил депутат.

Игорь Пашков добавил, что на законодательном уровне закрепляются полномочия судебных приставов по принудительному исполнению постановления таможенного органа, что обеспечит адаптацию таможенного законодательства под нормы, регулирующие правоотношения в сфере исполнительного производства.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» принят в двух чтениях в целом. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.