Законопроект об ответственном обращении с животными: в Народном Совете обсудили предложения общественников и органов исполнительной власти

В понедельник, 2 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта закона «Об ответственном обращении с животными».

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Министерства здравоохранения и Донецкого городского благотворительного фонда «Пиф».

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Сегодня мы обсудили положения законопроекта об ответственном обращении с животными и пришли к мнению о необходимости его доработки в тесном взаимодействии с представителями профильных министерств, ведомств и общественных организаций.

В частности, будет расширен понятийный аппарат проекта закона и конкретизированы полномочия органов государственной власти в сфере обращения с животными.

В ходе заседания было акцентировано внимание на необходимости ужесточения норм, устанавливающих обязанности владельцев по обеспечению надлежащих условий содержания домашних животных и ответственность за жестокое обращение с ними. Так, предлагается ввести на территории ДНР обязательную регистрацию домашних животных и конкретизировать понятие права собственности на животных, в том числе безнадзорных.

В то же время законопроектом будет установлен порядок действий в отношении животных, которые представляют опасность жизни и здоровью граждан. Также в проекте планируется прописать правила использования животных в медицинских исследованиях и культурно-зрелищных мероприятиях.

По итогам заседания все заинтересованные стороны подготовят свои предложения и замечания к проекту закона, с учётом которых в дальнейшем будет сформирована его итоговая редакция», − сообщил парламентарий.