Закреплён законодательный механизм смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет (Видео)

Пленарные заседания

Сегодня, 4 июня, в рамках повестки пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».

Представила проект закона на пленарном заседании депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина:

«Уголовным законодательством предусмотрены единые сроки, при отбытии которых возможно условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для взрослых и несовершеннолетних лиц, осуждённых к лишению свободы за совершение преступления небольшой тяжести. При этом возникает необходимость предусмотреть сокращённые сроки, при отбытии которых возможно применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.

Целью проекта закона является закрепление законодательного механизма в части смягчения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, за преступления небольшой тяжести».

Проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» принят в целом в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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