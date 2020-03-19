Заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов подвёл итоги работы в социальной сфере за 2019 год

В среду, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, перед парламентариями с ежегодным докладом выступил заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов, отвечающий за социальную политику в Республике.

«Подводя итоги 2019 года, хочу начать с одной из самых важных отраслей – это здравоохранение. За последний год проведена работа по всем направлениям отрасли, где каждое действие направлено на создание единой социально-ориентированной системы, призванной обеспечить своевременное оказание медицинских услуг и постоянное повышение их качества.

Одна из приоритетных задач – сохранение медицинских кадров. К сожалению, на данный момент укомплектованность медицинских врачей составляет порядка 60%, а специалистами среднего и младшего медицинского звена почти 70%. Для сохранения медицинских кадров и повышения престижности медицинских профессий в 2019 годы проведено повышение уровня заработной платы отрасли. С 1 июля 2019 года на 25% и с 1 января 2020 года – на 26%.

Сегодня средняя заработная плата врача составляет 19 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получает в среднем порядка 14 тысяч рублей. В планах Правительства принимать все необходимые меры, чтобы до конца 2022 года ещё больше увеличить уровень заработной платы медицинским работникам.

Основная задача – недопущение оттока молодых специалистов и стимулирование их работы в Республике. В 2019 году выпуск медуниверситета составил 338 человек, в 2020 – 436 и уже в 2021 году планируется выпустить 735 человек.

Для обеспечения граждан необходимыми мерами по профилактике заболеваний, диагностике, лечению и реабилитации необходимо тотальное обновление медицинского оборудования. Важным приоритетом на ближайшие три года остаётся обеспечение лечебных учреждений необходимым оборудованием. В 2020 году ожидаются поставки нового оборудования в рамках реализации программы по капитальным инвестициям. Важно отметить, что в четвёртом квартале 2019 года получено оборудование для лечебных учреждений Республики, а именно: рентген-комплексы, узи-аппараты, аппараты «Искусственная почка». Итого 34 аппарата. Также получено высокотехнологичное оборудование – аппараты МРТ и КТ.

На протяжении всех пяти лет остро стоял вопрос о замене аппаратов лучевой терапии, которые применяются при лечении онкологических заболеваний. В 2019 году Правительство провело работу и согласовало план мероприятий по замене таких аппаратов. И в 2020 годы мы ожидаем поступления четырех, а в 2021 – ещё шести аппаратов.

К сожалению, острой проблемой остаётся вопрос обеспечения больных с хронической почечной недостаточностью, гемодиализа. В 2019 году уже подготовлена программа по проведению реконструкции существующих отделений подготовки и в 2020 году – открытия новых отделений гемодиализа. А также введение круглосуточной работы действующих отделений в некоторых учреждениях здравоохранения.

Главой и Правительством в 2019 году реализован проект по обновлению парка медицинской помощи. Получено 30 новых автомобилей, которые незамедлительно были введены в работу. При этом дефицит скорых медицинских помощей остаётся. На сегодняшний день это 122 авто. Сформирована заявка и включена в инвестиционную программу на 2020–2022 годы», – сообщил Владимир Антонов.

Далее он коснулся ряда вопросов социального обеспечения граждан Республики, а также озвучил меры по повышению уровня занятости населения Республики.

«В 2019 году через систему социальной защиты был реализован ряд мероприятий, направленных на повышение качества социального обеспечения жителей ДНР.

Одним из наиболее значимых событий стало повышение размера социальных выплат и пенсий. С июля 2019 года, а также с января 2020 года проведено значительное повышение размеров социальных выплат. За 2019 год осуществлено начисление по 14 видам государственной социальной помощи. В среднем размер социальных пособий с июля 2019 года увеличился на 27%. В 2020 году размеры социальных пособий также были повышены. В среднем расходы на выплаты в 2020 году увеличились на 26%.

Хотелось бы отметить, что размеры социальных выплат в Республике находятся на уровне украинских, а отдельные виды даже превышают их. Например, размер пособия на ребёнка с инвалидностью одиноким матерям выше, чем на Украине. Также увеличен размер пособия на детей в случае потери кормильца. Размер пособия многодетным матерям, которое в Республике выплачивается с 2015 года, неоднократно повышался, что на Украине вообще не предусмотрено.

Кроме того, с 1 июля 2019 года и с 1 января 2020 года в два этапа проведено повышение размера пенсионных выплат. Однин из основополагающих принципов данного повышения – установление прямой зависимости размера выплаты от страхового стажа.

Сегодня ведётся работа над формированием предложений по повышению социальных выплат исходя из экономических возможностей Республики. Хочу отметить, что Правительством делается всё возможное для того, чтобы пенсионные выплаты индексировались на 20% ежегодно.

Приоритетная задача Правительства на 2020–2023 годы – доведение сумм социальных выплат до уровня Ростовской области Российской Федерации.

Также удалось улучшить ситуацию с выплатой единовременной компенсации членам семей погибших и раненных в результате вооруженной агрессии вооруженных формирований Украины. Если за период с 2014 по 2018 годы было выплачено 74 миллиона рублей, то только за 2019 год эта сумма составила почти 200 миллионов. На 2020 год также запланировано осуществление данных выплат.

Стоит отметить, что одной из приоритетных задач также является повышение уровня занятости населения. Так, в течение 2019 года в центрах занятости ДНР на учёте состояли 38 тысяч лиц, ищущих работу. При содействии центров занятости в 2019 году трудоустроены 31 тысяча человек, 70% из них – на постоянные вакансии. Уровень трудоустройства на постоянные рабочие места в 2019 году в сравнении с 2018 возрос почти на 5%.

В 2019 году центрами занятости проведено 63 ярмарки вакансий, в которых приняли участие представители более тысячи работодателей и порядка 10 тысяч лиц, ищущих работу», – сказал докладчик.

Заместитель Председателя Правительства осветил актуальные вопросы сферы образования, прежде всего аккредитации учебных заведений Республики в Российской Федерации и проведения ЕГЭ на территории Республики.

«Задача, поставленная Правительством перед системой образования и науки Республики, представляет собой совокупность мероприятий по интеграции в образовательное и научное пространство Российской Федерации. Но для достижения этой амбициозной цели потребуется определённое время.

В рамках стратегического планирования развития системы образования было принято решение реализовать полный переход на российские образовательные стандарты уже к 2023 году. Именно прошедший, 2019 год, стал отправной точкой в реализации задуманного. За 2019 год удалось значительно продвинуться в вопросе прохождения аккредитации в Российской Федерации учреждениями высшего профессионального образования Республики.

В прошлом году аккредитацию прошли четыре вуза, волна аккредитации охватила 12 направлений подготовки, 473 выпускника уже получили дипломы о высшем образовании российского образца. Это не только позволило нашим выпускникам получить дипломы о высшем образовании качественно нового уровня, но и повысило престиж обучения по аккредитованным специальностям. В пользу этого свидетельствует тот факт, что в 2019 году на контрактной основе обучаются на две тысячи человек больше, чем в 2018 году.

Аккредитация будет продолжаться в 2020 году. В рамках третьей волны аккредитацию пройдут еще 88 направлений подготовки высшего профессионального образования.

2019 год стал отправной точкой для перехода на российские федеральные образовательные стандарты в школьном и среднем профессиональном образовании. Так, была проведена масштабная работа по трансформации системы Государственной итоговой аттестации. В рамках принятых изменений порядка проведения ГИА значительно повысится объективность проверки качества знаний школьников.

Кроме того, работа на данном направлении может не только максимально приблизить ГИА к российскому Единому государственному экзамену, но и создать условия для безболезненного полного перехода на ЕГЭ уже в 2021 году. Кроме того, в рамках работы по переходу на ЕГЭ две школы Республики готовятся к прохождению российской государственной аккредитации уже в 2020 году.

На сегодня, к сожалению, пока не удалось добиться проведения ЕГЭ на всей территории Республики. Вместе с тем Правительство продолжает упорно работать в данном направлении, вести переговоры по проведению ЕГЭ на всей территории ДНР в 2021 году. До тех пор, пока это не станет возможным, Правительство создаёт все условия для того, чтобы наши выпускники могли сдавать этот экзамен на территории России. Об успехах в данном направлении говорит то, что в 2020 году сдать ЕГЭ на территории Российской Федерации готовятся 350 выпускников со всей территории Республики. В 2019 году эта цифра составляла 170 человек», – отметил Владимир Антонов.

Далее он остановился на работе СМИ и развитии сферы культуры.

«В современных политических условиях одна из основных задач – своевременное и объективное информирование граждан о происходящих событиях на территории Республики, а также за её пределами.

Сегодня медиаотрасль требует значительных капиталовложений для замены устаревшей техники и доукомплектации современным оборудованием. В программу развития 2023 года заложено формирование по данным направлениям для своевременного оснащения телеканалов. Уже сейчас на республиканских каналах замечена трансформация в сторону улучшения количества программ собственного производства, авторских программ, и, как следствие, улучшения количества контента в целом.

В планах 2020 года продолжить работу по улучшению телеканалов, вывести их на более качественный уровень. В 2020 году планируется увеличение сетевых ресурсов для оперативного реагирования на информационные поводы, обеспечения граждан Республики актуальной и оперативной информацией и повышения уровня доверия граждан к прессе. В 2020 году особое внимание будет уделяться блогосфере, развитию целой сети телеграм-каналов и других социальных сетей», – рассказал заместитель Председателя Правительства.

Владимир Антонов также коснулся вопросов в сфере реализации молодёжной политики в Республике, развития спорта и туризма.

«В рамках формирования и реализации государственной молодежной политики проводится работа по формированию здоровой нации, умеющей отвечать всем вызовам и угрозам современного мира.

Отдельное место в реализации молодёжной политики в 2020 году будет занимать празднование Великой Победы. В рамках большого комплекса запланированных мероприятий хочется отдельно выделить открытие Центра изучения военной истории, проведение раскопок по линии «Миус-фронта» и одноимённого патриотического форума, проведение масштабных исторических реконструкций, разработка исторических маршрутов по памятным местам Великой Отечественной войны. Проведение совместных акций с молодёжными движениями», – добавил докладчик.