Заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов подвёл итоги работы в социальной сфере за 2020 год

Во вторник, 16 марта, согласно повестке пленарного заседания, перед парламентариями в рамках «Правительственного часа» с ежегодным докладом выступил заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов.

В начале своего выступления Владимир Антонов подчеркнул, что пандемия коронавируса внесла корректировки в работу всех отраслей социальной сферы. Однако несмотря на все трудности работа продолжалась и в условиях повышенной готовности.

«С целью недопущения распространения инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики, Правительство организовало активную межведомственную работу, благодаря которой удалось не допустить эпидемии на нашей территории.

В первую очередь, на заседании Государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Правительстве были приняты фундаментальные решения для организации работы в целом.

Проведена подготовка медицинского персонала по оказанию помощи, разработаны инструкции и рекомендации по лечению пациентов, развёрнуты госпитальные базы в городах и районах Республики.

Особо важным был вопрос информирования граждан о текущей ситуации, поэтому была развернута активная информационная кампания в средствах телевидения, радио, интернет-ресурсов и печатных СМИ. Ежедневно граждан информируют о мерах профилактики и методах борьбы с COVID-19.

За весь период пандемии выявлено почти 27 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них 19 тысяч уже выздоровели. На текущий момент наблюдается спад заболеваемости, однако это не дает право каждому из нас игнорировать меры предосторожности.

Работа всех медицинских служб продолжается в круглосуточном режиме, медики борются за жизнь каждого пациента и несут свою службу достойно и самоотверженно! Хотелось бы выразить огромную благодарность медицинским работникам и всем, кто участвует в этой суровой борьбе! Низкий вам поклон, Вы – герои нашего времени, спасибо каждому из вас», – сказал Владимир Антонов.

Также заместитель Председателя Правительства подчеркнул, что Правительство продолжает работу по сохранению медицинских кадров и повышению престижности профессии медиков.

«В 2020 году реализована программа капитальных вложений. Для отрасли здравоохранения выделено 600 миллионов рублей, благодаря чему:

– произведён ремонт в 26 больницах, на 58 объектах в отделениях различного профиля, где ремонт не выполнялся более 30 лет;

– приобретена компьютерная техника, произведено частичное обновление оргтехники, что значительно повысит оперативность в работе;

– произведён ремонт транспорта и медицинского оборудования;

– закуплена 361 единица различного медицинского оборудования;

– закуплено 10 единиц диагностического оборудования;

– парк автомобилей «скорой помощи» пополнился на 24 единицы, а в 2021 году служба получит еще 50 новых автомобилей.

Все затраты направлены на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, условий пребывания пациентов и повышение качества оказания медицинской помощи.

Правительство утвердило программу на 2021 год на сумму 1 миллиард рублей, согласно которой запланирован ремонт в 32 больницах на 99 объектах, продолжится закупка медицинского оборудования, компьютерной техники и 40 единиц санитарного автотранспорта для учреждений здравоохранения.

Отдельно стоит отметить, что в 2020 году начато строительство Центра по гемодиализу на базе Клинической Рудничной больницы города Макеевки, что позволит расширить базу для оказания помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью.

Многие годы остро стоял вопрос о замене аппаратов лучевой терапии. В 2019 году Правительство начало работу по замене устаревшего оборудования для лечения онкологических заболеваний, в 2020 году поступили два аппарата лучевой терапии для городов Донецк и Горловка, работа в данном направлении продолжается.

С целью реформировании системы здравоохранения в 2020 году все учреждения здравоохранения переведены на Республиканский уровень. Данный шаг позволит осуществлять комплексный подход к планированию бюджета, построить единую политику в работе учреждений, улучшить материально-техническое состояние больниц и расширить их возможности.

Безусловно, в планах Правительства применять комплексный подход для решения долгосрочных задач, которые направлены на улучшение качества медицинских услуг. Сегодня особенно важны создание условий и мотивация населения для ведения здорового образа жизни.

Приоритетной задачей в 2021 году является создание условий для наиболее эффективного использования всех ресурсов системы здравоохранения, проведения профилактических мер для укрепления здоровья граждан и повышения продолжительности их жизни», – сказал Владимир Антонов.

Говоря о достижениях в сфере социальной политики, Владимир Антонов отметил, что одной из ключевых задач блока социальной политики и Правительства в целом является выполнение государственных гарантий защиты населения.

«В 2020 году нам удалось существенно повысить размер социальных пособий. Общие расходы на выплату социальных пособий в 2020 году относительно 2019 года увеличились на 38%.

Из 13-ти видов пособий, размер которых увеличился в 2020 году, семь видов касаются семей с детьми.

За 2020 год была отмечена положительная динамика в вопросе устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За прошедший год показатель усыновлений вырос на 25,5% по сравнению 2019 годом. В 2020 году 59 детей-сирот обрели семью.

С 1 января 2021 года произошло увеличение размеров пенсионных выплат на 17 %. Если в 2020 году размер минимальной пенсионной выплаты составлял 4 800 рублей, то с 1 января 2021 года он вырос до 5 616 рублей.

Средний размер пенсионной выплаты в 2021 году увеличился на 1 220,8 рублей по отношению к 2020 году и составил 8 669,84 рублей.

На сегодняшний день одной из ключевых задач в вопросах пенсионного обеспечения является приближение минимального и среднего размера пенсионных выплат к уровню Ростовской области Российской Федерации до 2023 года.

В 2020 году вырос общий уровень трудоустройства граждан. За прошедший год при содействии центров занятости трудоустроено 27,4 тысяч человек», – рассказал Владимир Антонов.

В сфере образования для Донецкой Народной Республики в минувшем году главным приоритетом бала реализация интеграционной политики с Российской Федерацией.

«В 2020 году система школьного образования полностью перешла на российские стандарты обучения. Были скорректированы учебные планы дисциплин, приведено в соответствие с российской программой изучение истории и географии, увеличены часы на изучение русского языка. Для полноценной работы в данном направлении в 2021 году запланировано приобретение современных российских учебно-методических комплексов и учебников.

Проделана работа по трансформации Государственной итоговой аттестации с целью её максимального сближения с Единым государственным экзаменом, благодаря чему в 2021 году экзамен по русскому языку уже пройдет в формате, аналогичном российскому. Принят новый порядок проведения Государственной итоговой аттестации, который за два года обеспечит полный переход на российские стандарты и по остальным предметам.

Итогом работы в 2020 году по направлению Единого государственного экзамена можно считать получение разрешения на проведение Единого государственного экзамена на территории Донецкой Народной Республики в 2021 году.

На 2020 год было запланировано получение российской аккредитации 5 образовательными учреждениями Среднего профессионального образования. На сегодняшний день три организации уже получили аккредитацию, ещё одно учреждение ожидает её получения в ближайшее время. В 2021 году российскую аккредитацию готовятся получить еще 7 образовательных учреждений среднего профессионального образования.

В 2020 году были приняты изменения в образовательные программы, согласно которым с 2021 года во всех учебных заведениях высшего профессионального образования начали изучать «Историю России» и «Историю российской культуры».

Успешно продолжается процесс российской аккредитации высшего профессионального образования. В начале 2021 года появилось первое учебное заведение высшего профессионального образования, которое аккредитовало все свои магистерсткие программы.

В 2020 году была проведена масштабная работа по созданию Института изучения истории Донбасса, которая завершилась принятием Постановления Правительства о создании института в марте 2021 года.

Подводя итоги 2020 года, можно сказать, что была проделана большая работа по переходу на российские образовательные стандарты на всех уровнях образования, усилились процессы интеграции в российское нормативное регулирование сферы образования и науки. В 2021 году работа в данном направлении будет продолжена, что позволит в 2022 году выстроить систему образования и науки, не отличающуюся от российской», – рассказал Владимир Антонов.

В сфере реализации информационной политики в 2020 году главным приоритетом было освещение работы органов власти.

«Одной из приоритетных задач является своевременное и объективное информирование граждан о происходящих событиях как на территории Республики, так и за ее пределами. Для подготовки оперативных новостей и информационных программ ежедневно ведётся глобальная работа. Она передаётся по средствам телевизионных, печатных и интернет СМИ.

В 2020 году отдельное внимание уделялось формированию контента. На всех каналах созданы новые проекты, которые освещают работу Главы ДНР, Правительства, Парламента, различных служб и ведомств. Основная задача подобных проектов – повысить открытость власти перед народом. Каждый гражданин Республики имеет право знать, как и зачем работают чиновники, каковы основные цели и задачи, а, самое главное, перспективы их деятельности ближайшем будущем.

Также запущены проекты, которые детально освещают спортивную, культурную и моложёную жизнь в Республике. Учитывая тенденции развития социальных сетей, созданы новые порталы и каналы в интернет-пространстве. Это позволило повысить интерес молодежи к информационному полю, получать от них обратную связь, а также привлекать их к культуре и спорту.

Отдельно хотелось бы отметить инициативы, которые были реализованы в рамках празднования года Великой Победы. По инициативе Правительства создана интернет-платформа под названием «Мы помним», где собраны уникальные материалы о Великой Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане и военных действиях за исторический выбор народа Донбасса. Проект посвящён русскому народу и его воле к победе. Так, с апреля 2020 года и по настоящее время сайт посетило более 600 тысяч человек. Реализация подобных проектов очень важна в рамках воспитания достойного поколения и сохранения достоверности истории.

В 2020 году отдельное внимание уделено восполнению кадрового дефицита. Правительство провело практический интенсив-курс, который стал платформой для студентов-выпускников. К участию были привлечены спикеры – профессионалы в сфере СМИ, в том числе из Российской Федерации. По итогам курса отобраны 8 лучших студентов, которые в данный момент проходят практику на различных базах республиканских СМИ с целью дальнейшего трудоустройства», – рассказал Владимир Антонов.

Также заместитель Председателя Правительства отметил, что, несмотря на пандемию, активно развивались культурная и спортивная сферы Донецкой Народной Республики, шли интеграционные процессы и по этим направлениям.

«Прошедший год показал высокую потребность населения в культурной жизни. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, сохранился рост культурных мероприятий, пусть и в не привычном формате.

Стоит отметить, что Год Великой Победы нашел свое отражение во всех сферах культурной жизни Республики от театрально-концертной деятельности и эстрадно-цирковой до цифровых проектов и уличных выставок. Большую часть мероприятий, запланированных на 2020 год и приуроченных к Великой Победе, удалось реализовать.

Отдельно хочу отметить Гран-при, завоеванное солистками Донецкого музыкально-драматического театра, в Московском открытом конкурсе-фестивале «Огни Кремлёвской Москвы», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Донбасс всегда славился своей культурной жизнью. Это родина многих знаменитых музыкантов и художников, деятелей театра и балета, композиторов и режиссеров, вписавших свои имена в историю как отечественной, так и мировой культуры. Поэтому не удивляет тенденция к увеличению числа сценических площадок как в столице Республики, так и в регионах.

Несмотря на ограничения, в 2020 году продолжился активный интеграционный процесс в российское культурное пространство. Наши творческие коллективы регулярно участвуют в российских мероприятиях, что всегда вызывает серьезный резонанс и положительные отклики российских зрителей.

В феврале 2021 года в Москве состоялся Международный конкурс-выставка современного искусства «Таланты России». Наши художники не только впервые приняли участие в конкурсе такого масштаба, но и заняли призовые места.

2021 год объявлен Годом русской культуры. Это является для нас не только сигналом к наращиванию культурного обмена с Россией, но и заставляет задуматься о великих выходцах с Донбасса, которые внесли свой вклад в развитие всей русской культуры.

В апреле 2021 года отмечают свои юбилеи всемирно известный донецкий музыкант и композитор Сергей Прокофьев (130 лет) и космонавт Георгий Береговой (100 лет). Данный симбиоз как нельзя лучше показывает, что Донбасс – родина сильных и всесторонне одарённых людей.

В рамках Года культуры мы планируем провести цикл мероприятий, посвященных нашим великим землякам, отметить их неоценимый вклад в развитие как российской, так и мировой культуры», – сообщил Владимир Антонов.

По словам заместителя Председателя Правительства, несмотря на действие режима повышенной готовности за 2020 год проведено 325 спортивно-массовых мероприятий республиканского и международного значения, в которых приняли участие более 41 тысячи человек.

«В 2020 году 1,5 тысячи лучших спортсменов Республики приняли участие в 96 соревнованиях Российской Федерации и дальнего зарубежья. Наши спортсмены завоевали 326 золотых, 169 серебряных и 180 бронзовых медалей. Стоит отметить, что в 2020 году наши спортсмены по олимпийским видам спорта впервые стали принимать участие в официальных турнирах и чемпионатах на федеральном уровне.

В рамках реализации проекта «Дружи со спортом с малых лет» в 2020 году было охвачено более 3000 детей дошкольных образовательных организаций из всех городов и районов Республики.

С сентября 2020 года запущен и успешно реализуется проект «Дзюдо в школу», в котором уже участвует 98 школ из городов и районов Республики. В 2021-2022 учебном году дополнительно планируется реализовывать проект «Дзюдо в школу» еще в 27 школах Республики.

В 2020 году активно развивалось направление государственной молодёжной политики. С ноября 2020 года запущен молодёжный проект «Студенческая лига». Целями проекта являются:

выявление активной молодежи;

реализация инициатив, поступающих из молодёжной среды;

повышение уровня доверия молодёжи к власти.

На сегодняшний день под эгидой Студенческой лиги уже реализуются молодёжные проекты, растет и количество участников проекта.

Отдельное место в молодёжной политике 2020 года занимало празднование Года Великой Победы. Несмотря на имеющиеся ограничения удалось найти новые форматы работы и провести запланированные мероприятия. Творческая молодежь объединилась в рамках уникального проекта «АРТ-пространство, Земля героев»; совместно с ОО «Молодая Гвардия-Юнармия» было организован ряд мероприятий, в которых приняли участие более 22 000 человек со всей Республики. Кроме того, были разработаны 3 туристических маршрута по памятным местам времен Великой отечественной войны.

Главной задачей 2021 года является популяризация здорового и активного образа жизни, формирование молодого гражданина республики, помнящего свою историю и вовлеченного в строительство государства», – сказал Владимир Антонов.

После доклада заместитель Председателя Правительства ответил на вопросы депутатов Народного Совета.