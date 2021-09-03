Запланирована тренировка системы дистанционного электронного голосования

С 7 по 9 сентября 2021 года состоится тренировка системы дистанционного электронного голосования среди избирателей, подавших заявления для участия в дистанционном электронном голосовании и получивших статус «Учтено». Об этом сообщила руководитель информационного центра «357» Анна Гайворонская.

«7, 8 и 9 сентября 2021 года состоится тренировка дистанционного электронного голосования. Участие в мероприятии смогут принять жители Донецкой Народной Республики, имеющие гражданство России и подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. В отделениях инфоцентра жители Республики смогут ознакомиться с процедурой дистанционного электронного голосования и заранее проверить своё устройство и браузер на соответствие требованиям корректной работы портала», – сообщила Анна Гайворонская.

С 14:00 7 сентября до 16:00 9 сентября 2021 года избирателям нужно будет перейти на портал vybory.gov.ru и опробовать электронное голосование.

Стоит отметить, что тренировка системы ДЭГ будет проводиться на тестовых данных, а сами выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 17, 18 и 19 сентября 2021 года.