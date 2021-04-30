Запрещена реклама товаров, искажающих показания счётчиков воды, газа, тепла и электричества

В пятницу, 30 апреля, в ходе очередного пленарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Законопроект разработан Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, парламентариям его представила депутат Ирина Попова:

«Законопроектом устанавливается запрет указания в рекламе на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показания приборов учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии. Принятие законопроекта позволит усовершенствовать законодательство Донецкой Народной Республики в сфере рекламной деятельности путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации, а также предотвратить распространение ненадлежащей рекламы».

Закон был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.