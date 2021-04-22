Зарегистрирован проект закона «О порядке рассмотрения обращений граждан»

В среду, 21 апреля, Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству зарегистрировал проект закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Председатель комитета Максим Кныш рассказал о новом проекте:

«Право на обращение предоставлено Конституцией Донецкой Народной Республики и является абсолютным и неотчуждаемым правом жителей нашего государства. Каждый гражданин может обратиться в любой государственный орган к любому должностному лицу по любому значимому для него поводу.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике вопросы рассмотрения обращений граждан урегулированы Законом «Об обращениях граждан», принятым в 2015 году, при этом с даты принятия в него неоднократно вносились изменения, которые были вызваны необходимостью в более полном регулировании правоотношений в указанной сфере.

В то же время в законодательстве Российской Федерации установлен несколько иной подход к порядку рассмотрения обращений. С учётом направления, определённого Главой Донецкой Народной Республики при утверждении Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, предполагающей гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации, проект закона основывается на положениях Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», при этом учтены особенности территориального устройства Донецкой Народной Республики, а также сохранены положения, учитывающие специфику рассмотрения отдельных видов обращений граждан.

В случае принятия проекта закона действующий в настоящее время Закон «Об обращениях граждан» будет признан утратившим силу. Отдельно необходимо отметить, что механизм перехода с действующего правового режима рассмотрения обращений граждан к новому, предусмотренному законопроектом, отражен в переходных положениях проекта закона и не вызовет затруднений в правоприменительной практике».