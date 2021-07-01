Зарегистрирован проект закона, запрещающего пропаганду украинских национальных квазигосударственных образований (Видео)

30 июня депутаты Народного Совета зарегистрировали проект закона «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики».

Проект закона инициирован и разработан депутатами Мирославом Руденко и Олегом Онопко.

О сути законопроекта рассказал один из его разработчиков Мирослав Руденко.

«Проектом закона предлагается установить запрет на деяния, направленные на изготовление, использование и пропаганду на территории Донецкой Народной Республики символики украинских национальных квазигосударственных образований – Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинской державы Павла Скоропадского, Украинской державы 1941 года.

Для нас сегодня важно на законодательном уровне пресечь распространение мифов, которые активно транслирует пропаганда украинских националистов. Цель этой пропаганды – с помощью мифотворчества и при поддержке западных покровителей создать плацдарм, который будет использоваться как таран против России», – сказал Мирослав Руденко.

Депутат Олег Онопко в свою очередь добавил, что сегодня Украина и, в особенности, ультранационалистическая её часть считают эти квазигосударства вехами становления украинской государственности, при этом они умалчивают о преступлениях, творившихся под их флагами.

«Героизация националистических квазиобразований стала частью государственной политики Украины. Считаю, что мы у себя должны в корне пресечь подобное мифотворчество, и данный законопроект направлен на сохранение исторической правды», – заявил Олег Онопко.

В соответствии с частью 1 статьи 72 Конституции Донецкой Народной Республики и в порядке законодательной инициативы проект закона «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики» внесен на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики.