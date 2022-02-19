Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина о начале общей мобилизации

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики!

Идут масштабные обстрелы Украиной территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Только за последние дни силами нашей армии предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб.

ВФУ обстреливают Зайцево, Гольмовский, Горловку, Веселое, поселок шахты «Трудовская», Старомихайловку, Еленовку, Сигнальное, Октябрь, Петровское, Новоласпу, Коминтерново, Саханку…

По нам бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией; стреляют из танков.

Народная милиция сдерживает противника ответным огнем.

18 февраля начался централизованный выезд гражданского населения Республики в Российскую Федерацию. Уже вечером этого дня первые автобусы с жителями ДНР прибыли в Ростовскую область.

Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева.

Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты.

Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации.

Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей.

Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики