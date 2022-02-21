Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина по случаю признания государственной независимости Донбасских Республик Россией (Видео)
Исторический момент подписания Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным указов о признании Республик Донбасса навсегда и прочно войдёт в нашу жизнь как восстановление справедливости и правды.
Сегодня определено наше будущее, и мы уверенно смотрим вперёд.
Это намного больше, чем помощь и поддержка, это принятие краеугольных решений, которые дают уверенность в мирном будущем сильного Русского Донбасса.
Президент Российской Федерации воплотил волю россиян, волю русского народа к единству. Мы благодарны Владимиру Путину и всей России.
Впереди у нас много трудной работы. Но народ Донбасса привык трудиться, чтобы обеспечить не только себя, но и другие регионы. Нам есть что предложить России. Теперь мы сможем развивать наши предприятия, сотрудничать на равных условиях и вносить свой вклад в укрепление Русского мира.
С признанием, Донбасс!
Денис Пушилин,
Глава Донецкой Народной Республики