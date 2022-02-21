Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с критической военной обстановкой в Республике

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в Республике стала критической.

Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице.

Украинские войска продолжают обстреливать населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.

Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией.

В результате миномётно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения.

В городах и населённых пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол».

Только по счастливой случайности в результате попытки теракта в районе железнодорожного вокзала никто не пострадал, подорвался сам диверсант.

Граждане Республики!

Мы должны объединить все усилия. Призываю всё мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества.

Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьёмся победы!

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики