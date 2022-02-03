Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с провокационными действиями Украины против гражданского населения Республики

За последнюю неделю киевский режим совершил в отношении Донецкой Народной Республики беспрецедентное количество провокаций.

28 января поступила информация о нахождении взрывных устройств на территории 17 объектов в Донецке, Горловке и Макеевке, 1 февраля было найдено самодельное взрывное устройство в Киевской районной администрации столицы. Вчера, 2 февраля, история получила продолжение: сообщения о минировании в школах и вузах охватили практически всю Республику. Угрозы взрывов более чем в 400 зданиях в 16 населенных пунктах повлекли необходимость эвакуации более 75 тысяч человек.

Выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть.

Наши экстренные службы и профильные министерства во всех этих случаях отработали на отлично, показав готовность справиться с любой ситуацией. Однако мы понимаем, что подобное повышение градуса напряженности – это не только удар по психике наших детей и их родителей, значительные финансовые затраты, огромная нагрузка на личный состав и загруженность экстренных служб. Это прямое свидетельство готовности к наступательным действиям.

Показательно, что волна ложных минирований прокатилась и по Крыму. Запредельный цинизм организаторов этого беспредела, которые находятся на украинской территории, укладывается в рамки общей политики Украины в отношении жителей Донбасса и всех русских людей.

Самое циничное в том, что агрессия Украины направлена на наших детей. Но украинская тактика запугивания никогда не срабатывала против нас, не сработает и сейчас.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики