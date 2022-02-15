Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина в связи с решением Госдумы направить обращение Президенту РФ о признании республик Донбасса

Мы приветствуем позицию депутатов Государственной Думы о направлении Президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Данная инициатива, поддержанная большинством депутатов, является своевременной в сложившейся ситуации, когда Украина значительно нарастила присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения, что окончательно свидетельствует о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путём.

Очень показательными были выступления в Госдуме перед голосованием. Они продемонстрировали, насколько погружены парламентарии в проблемы жителей Донбасса, насколько сопереживают всему происходящему в Республиках, насколько обеспокоены существующей угрозой со стороны Украины и Запада.

Мы благодарим депутатов Государственной Думы за результаты сегодняшнего голосования. При этом мы с пониманием и уважением отнесёмся к любому решению высшего руководства Российской Федерации.

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики