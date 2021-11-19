Заявление Народного Совета Донецкой Народной Республики «В связи с 76-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками»

Народный Совет Донецкой Народной Республики, обращая внимание на важность и необходимость усвоения исторических уроков, вынесенных вследствие крупномасштабного распространения и пропаганды идеологии нацизма, отмечает, что Победа во Второй мировой войне стала прочным фундаментом для предотвращения распространения режима нацистской диктатуры и расизма, укрепления системы международной безопасности, которая направлена на создание условий по недопущению войн для будущих поколений, подчеркивает необходимость выполнения государствами резолюций Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира и безопасности и считает необходимым заявить следующее.

В 2021 году во всем мире отмечается 76 лет со дня начала работы в г. Нюрнберг Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (далее – Нюрнбергский трибунал), юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.

К юрисдикции Нюрнбергского трибунала были отнесены преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности, совершенные в отношении гражданского населения. Нюрнбергский трибунал стал беспрецедентным историко-правовым явлением и ключевым этапом в становлении международного уголовного права, что имеет свое значение и сегодня.

Неоднократные попытки переписывания истории, искажение, попытки фальсификации фактов и итогов Второй мировой войны, отраженных в приговоре Нюрнбергского трибунала, неприемлемы, равно как и любое искажение исторической правды, распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, оскорбление памяти погибших при защите Отечества или его интересов и тех, кто прошел через ужасы войны.

Народный Совет Донецкой Народной Республики считает недопустимым любые проявления героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто сотрудничал с нацистским движением и совершал преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также в форме переименования улиц в целях героизации нацизма.

Народный Совет Донецкой Народной Республики заявляет о недопустимости разрушений памятников, мемориалов, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в целом и советских воинов, освободивших Донбасс от немецко-фашистских захватчиков, в частности, и отождествления таких действий с государственной политикой.