Заявление Председателя Народного Совета о переформатировании приёмов депутатов в связи с действием режима повышенной готовности

В целях исполнения Указа Главы Донецкой Народной Республики № 70 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 “О введении режима повышенной готовности”» депутаты Народного Совета временно приостановили проведение приёмов граждан в округах.

Мера направлена на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, поскольку жизнь и здоровье человека всегда были, есть и будут главным приоритетом в реализации государственной политики Донецкой Народной Республики.

Однако приостановка личных приёмов граждан депутатами Народного Совета не решает иных проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители. В связи со сложившейся ситуацией особо хочу подчеркнуть, что никакие обстоятельства не должны быть препятствием на пути прямого диалога парламентариев и граждан, которые доверили им представление своих интересов на государственном уровне.

С учётом требований Указа Главы Донецкой Народной Республики № 70 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 “О введении режима повышенной готовности”» Народным Советом принято решение о переформатировании работы с гражданами. С сегодняшнего дня начинает работу онлайн-приёмная Народного Совета, в рамках которой жители Республики могут направить электронное обращение через специальную форму. Ссылка на неё размещена на главной странице официального сайта парламента — «Онлайн-приёмная Народного Совета». Напоминаю, что рассмотрение всех обращений будет осуществляться в соответствии с нормами Закона Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан» с учётом текущей ситуации.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики