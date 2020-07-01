Заявление Председателя Народного Совета о возобновлении личных приёмов граждан в округах

Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики № 208 от 30 июня 2020 года признаётся утратившим силу запрет на проведение личных приёмов граждан, сходов, а также встреч с трудовыми коллективами, представителями государственных органов, местных администраций и депутатов Народного Совета. Это значит, что со вступлением в силу Указа вышеназванные формы работы с населением возобновляются.

Хочу подчеркнуть, что во время проведения личных приёмов, сходов граждан и встреч с коллективами предприятий будут обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Напомню, что с графиком приёмов можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета в разделе «Интерактивная карта приёмных депутатов Народного Совета ДНР в округах».

Кроме того, сохраняется возможность обращения к депутату посредством онлайн-приёмной Народного Совета через форму на официальном сайте. Обращаю внимание, что все обращения рассматриваются согласно Закону Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан» вне зависимости от использования любой из действующих форм работы с ними.