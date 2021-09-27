Заявление Председателя Народного Совета относительно временной приостановки проведения личных приёмов депутатами парламента

Согласно требованиям Указа Главы Донецкой Народной Республики № 297 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 “О введении режима повышенной готовности”» временно приостанавливаются личные приёмы граждан депутатами парламента. С целью реализации данной нормы сегодня подписано и соответствующее Распоряжение Председателя Народного Совета.



Так, с 27 сентября 2021 года временно приостановлено проведение депутатами личных и выездных приёмов, а также сходов граждан, встреч с трудовыми коллективами. Хочу подчеркнуть, что обращения можно направить через онлайн-приёмную на официальном сайте Народного Совета, а также в письменном виде посредством почтового отправления. Кроме того, каждый житель Республики может в электронном письме обратиться к конкретному депутату через Интерактивную карту приёмных депутатов Народного Совета в округах, размещённую на официальном сайте парламента. Рассмотрение всех обращений будет осуществляться в соответствии с нормами Закона Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан».

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики