Заявление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки об инициативе партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Поддержка наших соотечественников – это значительный шаг в укреплении интеграционных связей между Республикой и Российской Федерацией. Однако считаю необходимым отметить, что идея юридической поддержки граждан Республики не нова. Тем не менее, существует принципиальная позиция, не учитывать которую, считаю, мы не имеем права.

Взаимопомощь и поддержка – это понятия, которые должны объединять соотечественников, консолидировать общество. Именно такой логике следовали партии “КПРФ” и “Единая Россия”, непосредственно депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Казбек Тайсаев и Андрей Козенко, которые в своё время выходили с инициативой об оказании помощи гражданам ДНР без акцента на конкретной политической силе или фракции.

Считаю, что в вопросе предоставления консультационной помощи гражданам Донецкой Народной Республики необходимо применить общий подход, основанный на объединении усилий всех политических деятелей Российской Федерации, парламентских фракций, которые готовы поддержать Донбасс. Однако прежде необходимо определиться с конкретной юридической формой взаимодействия.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики