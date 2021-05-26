Заявление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки по поводу седьмой годовщины со дня начала обстрелов Донецка

Председатель

26 мая – важная и трагическая дата для Донецка и всего Донбасса. В этот день семь лет назад вооруженные силы Украины варварски открыли огонь по мирным кварталам Донецка.

Именно тогда мы абсолютно точно поняли – это война. Поняли, что больше нет вариантов донести свою правду до провластных кабинетов, мирным путём отстоять свои права. Украина выбрала путь террора и целенаправленного уничтожения Донбасса – мы не могли ей этого позволить, встав на защиту своих городов и семей.

Сегодня считаю своим долгом отдать дань памяти людям, сложившим головы за свободу нашего государства как 26 мая в районе аэропорта, так и в других боях за нашу независимость. Хочу сказать спасибо тем, кто и сейчас стоит надёжным щитом между мирным Донбассом и украинским агрессором.

Украина принесла много горя на нашу землю. Те страшные дни навсегда останутся в нашей памяти, на страницах книг по истории и в мемориалах о боях за свободу Донецкой Народной Республики. Помня об этом, помня о каждом погибшем защитнике, мирном жителе, старике и ребёнке, мы никогда не отступим от своего выбора и добьёмся всего, к чему стремились. Иначе быть не может.

Председатель Народного Совета, Владимир Бидёвка

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