Заявление Владимира Бидёвки о позиции Министерства образования и науки ДНР относительно легитимности Временной комиссии Народного Совета

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в беседе с прессой разъяснил ситуацию о легитимности Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия», в которой ранее усомнились представители Министерства образования и науки.

Также спикер парламента привёл факты, полученные в ходе работы Комиссии, свидетельствующие о некорректности проведения процедуры аккредитационной коллегией, принявшей решение об отказе в выдаче лицензии учебному заведению.

«Министерством образования и науки была поставлена под сомнение легитимность Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия».

Я хотел бы обратить внимание, прежде всего, на то, что Временная комиссия была образована в соответствии с Регламентом Народного Совета Донецкой Народной Республики и руководствуясь статьей 69 Конституции ДНР, которая предусматривает за Народным Советом право осуществления контроля за соблюдением и исполнением законов. Поводов для того, чтобы называть комиссию нелегитимной, нет. Более того, вместо оценки со стороны Министерства образования и науки деятельности Народного Совета, мне бы хотелось призвать руководство к разработке необходимых нормативных правовых актов Республики, поскольку органы Министерства при принятии решения по ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» использовали Приказ Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины № 665 от 01.06.2013 «Об утверждении квалификационных характеристик профессий (должностей) педагогических и научно-педагогических работников учебных заведений».

Я понимаю, что у нас ещё не вся правовая база сформирована, но на шестой год жизни Республики использовать в таких важных вопросах нормативные правовые акты Украины считаю недопустимым.

По имеющейся информации я бы хотел отметить, что Министерство образования и науки почему-то умалчивает о том, что люди, которые проводили аккредитационную экспертизу ДЮА, – заслуженные научные сотрудники – дали положительную оценку и решили вынести положительное заключение по предоставлению аккредитации академии. Вместе с тем, в рамках работы нашей Комиссии, со слов этих людей мы узнали о том, что после положительного решения по предоставлению аккредитации, они были лишены статуса экспертов для осуществления данной процедуры. Мы считаем недопустимым оказание такого давления в нашем правовом государстве.

Также Министерство образования и науки не приняло во внимание тот факт, что в Донецкой Народной Республике отсутствует Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и доктора наук по направлению «Юриспруденция». На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике всего два доктора юридических наук, и когда Министерство образования и науки выставляет требования к учебному заведению по кадровым вопросам, то создание всех условий для защиты диссертаций – это работа именно Министерства.

При принятии наших решений мы опирались исключительно на реальные факты и реальные выводы, полученные из тех или иных документов», – сказал Владимир Бидёвка.