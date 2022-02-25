Женщины-парламентарии доставили письма поддержки мобилизованным депутатам Народного Совет

Женщины-депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики доставили добровольно мобилизованным парламентариям продукты питания, сладкие подарки и письма со словами поддержки.

«В это нелёгкое время мы должны объединить свои усилия и сделать всё, что в наших силах, чтобы народ Донбасса наконец-то смог жить в долгожданном мире, не опасаясь очередного обстрела со стороны украинских боевиков. Наши мужчины, представители депутатского корпуса добровольно отправились в мобилизационный пункт, чтобы встать на защиту жителей Донецкой Народной Республики. Мы же просто обязаны сейчас их поддержать, ведь на женщинах теперь лежит ответственность за обеспечение для них надёжного тыла на местах», – сказала председатель Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталья Пшеничная.

Напомним, 24 февраля депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, их помощники, а также сотрудники Аппарата Народного Совета мужского пола под руководством Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки добровольно отправились защищать Родину на передовой.

Контроль деятельности Аппарата Народного Совета на время отсутствия Председателя Народного Совета возложен на председателя Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталью Пшеничную.