Жители Донецка получили дезсредства и продукты питания: парламентарий передал гуманитарную помощь нуждающимся

Деятельность депутатов

В субботу, 4 апреля, при содействии депутата Народного Совета Юрия Покинтелицы прихожанам Всехсвятского храма города Донецка была доставлена гуманитарная помощь.

В комментарии пресс-службе Народного Совет Юрий Покинтелица поблагодарил всех благотворителей, которые продолжают помогать жителям Республики.

«Мы благодарны нашим добрым друзьям-волонтёрам из Российской Федерации, которые оказали помощь прихожанам храма Всех святых. Сегодня церковь выполняет функции не только культового сооружения, через храмы совершаются дела благотворительности», – сказал депутат.

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